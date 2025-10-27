Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в нижнем белье для Victoria’s Secret

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном нижнем белье похвасталась прессом на съемке для бренда Victoria’s Secret. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Так, 39-летняя манекенщица снялась в черном бюстгальтере и трусах, расшитых стразами. Она продемонстрировала стройную фигуру в капроновых колготках и укороченной кофте, оформленной бахромой.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость выбрала в качестве украшений крупные блестящие серьги. Стилисты завершили ее образ нюдовым макияжем и расслабленной прической.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Супермодель вышла на подиум в прозрачных трусах и блестящем корсете.