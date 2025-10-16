Ценности
11:22, 16 октября 2025

Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных трусах

Супермодель Ирина Шейк вышла на подиум Victoria's Secret в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде приняла участие в шоу модного бренда Victoria's Secret. Соответствующее фото публикует Page Six.

39-летняя манекенщица вышла на подиум в трусах и корсете, которые были оформлены прозрачными вставками и бантами со стразами. При этом ее эффектный образ завершили прозрачные туфли и головной убор, украшенный розовыми перьями и сияющими камнями.

Также на размещенном кадре видно, что визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в локоны.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк опубликовала откровенное фото. Тогда супермодель запечатлела себя топлес на камеру.

