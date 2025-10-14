Ценности
10:34, 14 октября 2025

Ирина Шейк опубликовала фото топлес

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде в постели
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа в постели топлес. При этом она прикрыла обнаженную грудь рукой.

Также манекенщица продемонстрировала фото, сделанные во время подготовки к показу бренда Victoria’s Secret и на самом шоу. Так, она позировала в черном боди, оголяющем ягодицы.

В сентябре Ирина Шейк в крошечном черном бикини покачалась на качелях.

.
    Все новости