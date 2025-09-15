Ценности
12:16, 15 сентября 2025Ценности

Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

Российская модель Ирина Шейк в крошечном черном бикини покачалась на качелях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала откровенные фото в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых предстала в крошечном черном бикини. Комплект состоял из топа на тонких бретелях и с глубоким вырезом и трусов с заниженной талией.

Также манекенщица дополнила образ массивным блестящим крестом и серьгами. При этом она искупалась в бассейне и позировала, качаясь на качелях.

В августе известная подруга Ирины Шейк топ-модель Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.

