Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала стал хуже относиться к артистам из России

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, признался, что стал хуже относиться к артистам из России. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале Sheinkin40.

«Ты смотришь на актеров, которых раньше любил. И часто по ряду причин ты перестал к ним хорошо относиться», — сказал Привольнов.

В то же время он допустил, что его отношение может быть предвзятым, и добавил, что эти артисты остались такими же, какими были раньше. «Очень многие люди смотрят на них, любят и восхищаются. Изменилось просто наше отношение к ним, но они не стали хуже», — подчеркнул ведущий.

Ранее Привольнов заявил, что в Израиле прохожие нередко припоминают ему работу в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. По словам ведущего, ему обидно из-за того, что его до сих пор ассоциируют с этим телепроектом.