В Италии захотели судить премьер-министра из-за России

Обозреватель Саламоне призвал судить Мелони за разрыв Италии с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Globallookpress.com

Политический обозреватель Джузеппе Саламоне захотел судить премьер-министра Италии Джорджу Мелони за разрыв Италии с Россией. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, антироссийский курс является диверсией против граждан страны. Журналист подчеркнул, что санкционная политика Рима довела население «до голода и нищеты».

«Бесполезно ходить вокруг да около, это прямое следствие разрыва отношений с Россией и подчинения приказам Брюсселя и Белого дома», — заявил Саламоне, призвав судить Мелони и ее окружение за государственную измену.

Эксперт добавил, что санкции Запада против России ударили в первую очередь по их инициаторов, они спровоцировали рост цен на нефть и газ. Обозреватель считает, что итальянские власти должны немедленно добиться отмены санкций и вернуться к закупкам российских энергоресурсов.

Ранее на Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа. Также иск поступил к министру обороны Италии Гуидо Крозетто, главе МИД Антонио Таяни и гендиректору холдинга Leonardo Роберто Чинголани по аналогичным обвинениям.

