Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 7 октября 2025Мир

На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

La Repubblica: На Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Roberto Monaldo / Globallookpress.com

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа. Об этом пишет газета La Repubblica.

Также иск поступил в отношении министра обороны Италии Гуидо Крозетто, главы МИД Антонио Таяни и гендиретора холдинга Leonardo Роберто Чинголани по аналогичным обвинениям.

«Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — прокомментировала ситуацию Мелони.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. Их обвиняют «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    В МИД РФ заявили о тоске западных дипломатов по общению с Россией

    На Украине во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

    Стало известно о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

    Трампа обвинили в обострении отношений с Россией

    В Афганистане произошло мощное землетрясение

    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости