На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

La Repubblica: На Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в секторе Газа

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа. Об этом пишет газета La Repubblica.

Также иск поступил в отношении министра обороны Италии Гуидо Крозетто, главы МИД Антонио Таяни и гендиретора холдинга Leonardo Роберто Чинголани по аналогичным обвинениям.

«Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — прокомментировала ситуацию Мелони.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. Их обвиняют «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».

