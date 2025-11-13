В Кремле высказались об отношениях России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном необходимо улучшить, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, нужно открыть новые возможности для экономического сотрудничества. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — сказал Песков.

Чиновник также подчеркнул, что сейчас и Россия, и США теряют время и деньги, хотя у отношений сторон есть блестящие перспективы.

Ранее Песков заявил, что ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но опасно.