Песков заявил об опасности ядерной риторики

Песков: Ядерное оружие хорошо для поддержания мира, но опасно

Ядерная риторика опасна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но об этом даже говорить опасно.

«Ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев заявил, что российский полигон на Новой Земле полностью готов к ядерным испытаниям. По словам генерала, для возобновления испытаний необходимо решение руководства страны.