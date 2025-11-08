Россия
В России заявили о готовности полигона к ядерным испытаниям

Виктория Кондратьева
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский полигон на Новой Земле полностью готов к ядерным испытаниям. Об этом заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев, передает ТАСС.

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самые короткие сроки», — отметил Верховцев.

По словам генерала, для возобновления испытаний необходимо решение руководства страны. Он уточнил, что для подготовки к испытаниям на полигоне нужно больше недели.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны прояснить свою позицию по ядерным испытаниям, поскольку она остается противоречивой.

