07:27, 13 ноября 2025

В США призвали считаться с позицией России

Экс-чиновник Уилкерсон: Игнорирование позиции России грозит распадом Европы
Марина Совина
Фото: Unsplash

Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, Западу необходимо учитывать позицию России по гарантиям безопасности и остановить бесполезные попытки «обескровить» Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Уилкерсон призвал считаться с позицией России и подчеркнул, что ее игнорирование грозит распадом Европы.

«Я думаю, что [президент РФ Владимир] Путин, [глава МИД РФ Сергей] Лавров и другие абсолютно ясно дали понять, какова их позиция. И я думаю, что мы должны принять ее», — отметил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Украину смириться с победой России. «Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов», — отметил он.

