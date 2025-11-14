Наталия Орейро призналась в любви к российской культуре

Наталия Орейро восхитилась тем, как бережно Россия хранит свои традиции

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро вновь призналась в любви к России. На презентации новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» она рассказала, что была поражена тем, как бережно здесь относятся к культуре и традициям. По словам артистки, именно это делает российское кино особенным и узнаваемым, передает Пятый канал.

Орейро отметила, что работа над фильмом стала для нее настоящим творческим приключением. Несмотря на языковой барьер, атмосфера на площадке помогла ей быстро почувствовать себя «своей». «Иногда взгляд находит гораздо больше, чем просто хорошо произнесенное слово», — призналась актриса.

Она рассказала, что с огромным удовольствием готова снова сниматься в российских проектах. Звезда «Дикого ангела» подчеркнула профессионализм команды и мощь отечественной киноиндустрии, а особенно выделила ту самую черту, которая, по ее словам, объединяет Россию и Аргентину — уважение к своим корням и традициям.

«Я нахожу очень ценным то, что Россия, с ее большой киноиндустрией, и Аргентина могут рассказать свои собственные истории об особенностях каждой культуры», — сказала Орейро.

Особое впечатление на артистку произвело то, что Россия сохранила традицию новогоднего персонажа Деда Мороза и Снегурочки. «Пусть Россия сохранит свои традиции. Это наполняет меня гордостью, и я испытываю огромное восхищение этим», — подчеркнула она.

