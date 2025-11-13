Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:29, 13 ноября 2025Культура

Наталия Орейро захотела купить дачу в России

Актриса Наталия Орейро заявила, что хотела бы купить дачу в Карелии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро рассказала, что хотела бы купить дачу в России. Ее слова приводит KP.RU.

«У вас очень красивая природа, везде разная. Мне очень понравилось в Карелии, невероятно красиво, я как раз там снималась в фильме. В будущем, да в Карелии хотела бы купить дачу!» — поделилась артистка.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро посетит Россию в конце ноября по случаю премьеры фильма со своим участием. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине «Письмо Деду Морозу», которая выйдет на экраны 27 ноября. Ожидается, что она приедет в Россию 24-25 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную мошенниками сумму у россиян

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    В Москве появился новый вид общественного транспорта

    Соболев назвал интересовавшиеся им европейские клубы

    Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости