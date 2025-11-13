Наталия Орейро захотела купить дачу в России

Актриса Наталия Орейро заявила, что хотела бы купить дачу в Карелии

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро рассказала, что хотела бы купить дачу в России. Ее слова приводит KP.RU.

«У вас очень красивая природа, везде разная. Мне очень понравилось в Карелии, невероятно красиво, я как раз там снималась в фильме. В будущем, да в Карелии хотела бы купить дачу!» — поделилась артистка.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро посетит Россию в конце ноября по случаю премьеры фильма со своим участием. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине «Письмо Деду Морозу», которая выйдет на экраны 27 ноября. Ожидается, что она приедет в Россию 24-25 ноября.