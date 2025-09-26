Наталия Орейро вернется в Россию

Актриса Наталия Орейро приедет в Россию в ноябре на премьеру фильма

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро посетит Россию в конце ноября по случаю премьеры фильма со своим участием. Об этом пишет ТАСС.

Орейро сыграла одну из главных ролей в картине «Письмо Деду Морозу», которая выйдет на экраны 27 ноября. Ожидается, что актриса приедет в Россию 24-25 ноября. Известно, что в фильме также снялись Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Дима Билан.

В конце октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 44-летней Наталии Орейро и ее двухлетнего сына Мерлина. В декабре 2021 Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки. Артистка прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках.

В 2022 году Орейро заявила о планах приобрести дачу в России в старости. По ее словам, в настоящее время она не планирует покупать недвижимость в России, поскольку вместе с семьей живет в Аргентине. В то же время певица допустила, что когда станет бабушкой, у нее будет дача в России.