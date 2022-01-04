Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Наталия Орейро рассказала о планах на старость в России

Певица Наталия Орейро заявила, что когда станет бабушкой, у нее будет дача в России
Наталия Орейро

Наталия Орейро. Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», заявила о планах приобрести дачу в России в старости. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, в настоящее время она не планирует покупать недвижимость в России, поскольку вместе с семьей живет в Аргентине. Кроме того, Орейро отметила, что когда приезжает сюда, то не сидит на одном месте, а ездит по разным городам.
В то же время певица допустила, что когда станет бабушкой, у нее будет дача в России. «Мне, кстати, очень нравится Черное море», — добавила она.

В конце октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 44-летней Наталии Орейро и ее двухлетнего сына Мерлина. В декабре 2021 Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки. Артистка прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Москвичи призвали остановить запуск фейерверков в городе
В российском городе загорелся пассажирский автобус
Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше
Президент Казахстана призвал участников «газовых» протестов быть ответственными
В России загорелся НПЗ
Наталия Орейро рассказала о планах на старость в России
В Хакасии будет сформирован зенитный ракетный полк с «Панцирями-С»
Кардиохирург опроверг миф о добрых людях и боли в сердце
Раскрыта необходимая частота стирки простыней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter