Наталия Орейро рассказала о планах на старость в России

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», заявила о планах приобрести дачу в России в старости. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, в настоящее время она не планирует покупать недвижимость в России, поскольку вместе с семьей живет в Аргентине. Кроме того, Орейро отметила, что когда приезжает сюда, то не сидит на одном месте, а ездит по разным городам.

В то же время певица допустила, что когда станет бабушкой, у нее будет дача в России. «Мне, кстати, очень нравится Черное море», — добавила она.

В конце октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 44-летней Наталии Орейро и ее двухлетнего сына Мерлина. В декабре 2021 Орейро впервые посетила Россию в качестве российской гражданки. Артистка прочла присягу гражданина России на русском и испанском языках.