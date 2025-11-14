В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

В Литве задержали украинца, якобы воевавшего на стороне России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram.

Утверждается, что 33-летний мужчина родился в Сумской области, однако после 2014 года получил российский паспорт и подписал контракт с Минобороны. Впоследствии он стал оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и участвовал в специальной военной операции (СВО).

По данным украинской спецслужбы, военнослужащий дезертировал и попытался уехать в Европейский союз, чтобы там получить статус беженца по украинскому паспорту. Однако мужчину опознали на границе Литвы и передали украинским властям. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщает LRT со ссылкой на запрос Baltic News Service (BNS), Генпрокуратура Литвы заявила, что не может комментировать расследование, проводимое в другой стране.

