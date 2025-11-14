Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 14 ноября 2025Силовые структуры

Задержание нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов попало на видео

ФСБ показала видео задержания мигрантов, грабивших людей под видом полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания мигрантов, грабивших людей под видом полицейских в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах показано, как силовики заходят в квартиры и задерживают подозреваемых, после чего их доставили в отдел. При обыске были обнаружены и изъяты деньги, оружие и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

Преступники под видом полицейских с применением оружия с ноября 2024-го по февраль 2025 года совершили серию нападений на жителей Северной столицы для разбоя и вымогательства. Всем троим вменяются статьи о разбое и похищении человека.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости