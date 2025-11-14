Задержание нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов попало на видео

ФСБ показала видео задержания мигрантов, грабивших людей под видом полицейских в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
На кадрах показано, как силовики заходят в квартиры и задерживают подозреваемых, после чего их доставили в отдел. При обыске были обнаружены и изъяты деньги, оружие и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.
Преступники под видом полицейских с применением оружия с ноября 2024-го по февраль 2025 года совершили серию нападений на жителей Северной столицы для разбоя и вымогательства. Всем троим вменяются статьи о разбое и похищении человека.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов.