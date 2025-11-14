Силовые структуры
ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

В Петербурге задержали банду мигрантов, грабивших людей под видом полицейских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области /  ТАСС

В Санкт-Петербурге ФСБ и полиция задержали трех мигрантов из Центральной Азии, подозреваемых в серии разбойных нападений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, преступники под видом полицейских с применением оружия с ноября 2024 по февраль 2025 года совершили серию нападений на жителей северной столицы ради разбоя и вымогательства. Всем троим вменяются статьи о разбое и похищении человека.

Ранее сообщалось, что в Челябинске группа вымогателей во главе с полицейским избивала россиянина и требовала миллионы.

