Силовые структуры
09:53, 14 ноября 2025Силовые структуры

Группа вымогателей во главе с полицейским избивала россиянина и требовала миллионы

В Челябинске задержали банду вымогателей во главе с сотрудницей полиции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинске в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в Ленинском районе, а также в отношении четверых ее подельников возбудили уголовное дело о вымогательстве восьми миллионов рублей у россиянина и его матери. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с февраля по сентябрь сообщники систематически избивали и требовали у 22-летнего местного жителя передать им восемь миллионов рублей. Желая достичь максимального эффекта от запугивания, обвиняемые угрожали насилием матери и родственникам потерпевшего.

Когда мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве и насилии, полицейская посоветовала своему сообщнику скрыться и продолжила требовать деньги с потерпевшего, угрожая теперь еще и уголовным делом. В итоге запуганный россиянин передал одному из вымогателей миллион рублей.

В итоге преступления были выявлены сотрудниками ФСБ России по Челябинской области совместно с оперативно-разыскной частью собственной безопасности (ОРЧ СБ) регионального управления МВД России

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил двух бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы к девяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве наркотиков.

