Пьяные полицейские вымогали наркотики у россиянина и пытали его

Под Челябинском суд дал по 9 лет колонии экс-полицейским, вымогавшим наркотики

В Челябинской области суд приговорил двух бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы к девяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд установил, что ночью 2 июня 2024 года фигуранты вместе со знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехали домой к ранее судимому жителю Кыштыма и стали вымогать у него запрещенные вещества. Все это они сопровождали угрозами применить насилие и спецсредства. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

В результате экс-полицейских признали виновными в преступлении по статьям о вымогательстве наркотиков, превышении должностных полномочий, совершенных с применением пыток. Их лишили права работать в системе правоохранительных органов на три года, а также обязали выплатить потерпевшему по 200 тысяч рублей. Еще одного фигуранта будут судить отдельно.

