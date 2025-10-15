Силовые структуры
Зарубившая топором мужа, сына и подругу россиянка получила приговор

В Башкирии суд дал 14 лет колонии женщине за убийство мужа, сына и подруги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил 58-летнюю жительницу к 14 годам колонии общего режима за расправу над мужем, сыном и подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в июле 2005 года женщина распивала спиртное с подругой в деревне Танайка и между ними возник конфликт на фоне ревности. В результате обвиняемая нанесла оппонентке пять ударов топором. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Преступление оставалось нераскрытым 20 лет, пока женщина не была задержана за аналогичное нападение. В ноябре 2024 года она во время бытовых разногласий с сыном схватилась за топор. Потерпевший получил три удара, после женщина облила его бензином и подожгла. Во время расследования преступления она созналась и в расправе над подругой.

Как стало известно РИА Новости, женщину также судили в 1994 году. Тогда она получила три года лишения свободы за расправу с топором над мужем.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к 11 годам колонии жителя, скрывавшего преступление 27 лет.

