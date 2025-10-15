Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 15 октября 2025Силовые структуры

Желание устроиться на работу привело россиянина в колонию на 11 лет

В Тюмени суд приговорил к 11 годам колонии жителя, убившего двоих за оскорбление
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину за двойную расправу из-за оскорбления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в марте 1998 года мужчина распивал спиртное со знакомой в ее квартире, во время чего женщина его оскорбила. Произошла ссора, переросшая в избиение потерпевшей. В результате ей было нанесено 34 удара молотком по голове, после мужчина принялся ее душить телефонным проводом.

В квартире также находился племенник с инвалидностью потерпевшей — он был в душе. Мужчина устроил расправу и над ним, а после скрылся.

Причастность мужчины к преступлению вскрылась в 2024 году, когда он решил устроиться на работу в частное охранное предприятие — в полиции ему необходимо было пройти дактилоскопию. Следы его рук совпали с отпечатками из квартиры потерпевшей. В суде мужчина признал вину и попросил его строго не судить.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области жестоко расправились с участником специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    В Центробанке увидели выход российской экономики из перегрева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости