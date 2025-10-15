Желание устроиться на работу привело россиянина в колонию на 11 лет

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину за двойную расправу из-за оскорбления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в марте 1998 года мужчина распивал спиртное со знакомой в ее квартире, во время чего женщина его оскорбила. Произошла ссора, переросшая в избиение потерпевшей. В результате ей было нанесено 34 удара молотком по голове, после мужчина принялся ее душить телефонным проводом.

В квартире также находился племенник с инвалидностью потерпевшей — он был в душе. Мужчина устроил расправу и над ним, а после скрылся.

Причастность мужчины к преступлению вскрылась в 2024 году, когда он решил устроиться на работу в частное охранное предприятие — в полиции ему необходимо было пройти дактилоскопию. Следы его рук совпали с отпечатками из квартиры потерпевшей. В суде мужчина признал вину и попросил его строго не судить.

