Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:56, 15 октября 2025Силовые структуры

С участником СВО жестоко расправились в российском регионе

Под Волгоградом участника СВО убили во время застолья, задержан подозреваемый
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Волжском Волгоградской области жестоко расправились с участником специальной военной операции (СВО), лишившимся двух ног в результате ранения. Об этом сообщает v1.ru.

По данным издания, подозреваемый задержан. Им оказался знакомый потерпевшего. По данным следствия, участник СВО накануне преступления был в его квартире, компания распивала спиртное. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин дома набросился на оппонента и нанес ему множественные удары руками, а также металлическим прутом. Когда избитый перестал подавать признаки жизни, компания вынесла его тело на улицу.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд взял под стражу участника кровавого стамбульского преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости