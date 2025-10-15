Скрывавшегося в России участника кровавого стамбульского преступления взяли под стражу

В Петербурге суд взял под стражу участника стамбульского ограбления с убийством

Приморский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу гражданина Армении Гагика Никифорова за ограбление в Стамбуле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Никифоров будет находиться в СИЗО до 22 ноября. По версии следствия, ночью 9 февраля 2003 года он с сообщником проник в дом потерпевшего с помощью отвертки и сбил его с ног, второй грабитель ударил мужчину ножом. Когда на место пришла жена хозяина дома, ее угрозами заставили отдать деньги. После сообщник оттащил тело мужчины на кухню и порезал ему горло.

Никифорову удалось скрыться от правоохранителей. В 2014 году его объявили в розыск. Известно, что в России он неоднократно привлекался к административной ответственности.

