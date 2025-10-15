Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

В Мурманске суд отказался смягчать наказание экс-депутату Телепневу

Мурманский областной суд отклонил апелляцию о смягчении приговора бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за хулиганство. Об этом сообщает РБК.

Телепнев хотел перевестись из колонии-поселения на принудительные работы в исправительный центр, однако ему было отказано. Причиной стали два нарушения, также суд учел факт того, что экс-депутат не повышал свой профессиональный уровень и не посещал кружки на территории колонии.

Бывший депутат прославился в 2018 году избиением в клубе диджея Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash. Телепнев сломал ему челюсть за отказ сделать совместное селфи. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.

На этот раз экс-депутат получил наказание за хулиганство в ночном клубе.

