Появились кадры с места обнаружения тела обезглавленного мальчика

СК показал кадры из квартиры в Балашихе, где нашли тело обезглавленного мальчика

Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в Балашихе, где было обнаружено тело шестилетнего мальчика, чью голову ранее нашли в Гольяновском пруду. Видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ.

На кадрах можно увидеть, как следователи и криминалисты изымают вещественные доказательства. Отмечается, что по результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее издание Baza сообщило, что мать и отчим ребенка, найденного мертвым в Гольяновском пруду в Москве, задержаны. По предварительным данным, убийство мальчика произошло в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. После этого голову ребенка отвезли на пруд, расположенный в восьми километрах от места расправы, чтобы запутать следствие, а тело спрятали на балконе.