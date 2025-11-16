Силовые структуры
Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

Мать и отчим найденного в пруду Москвы обезглавленного мальчика задержаны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Мать и отчим ребенка, найденного мертвым в Гольяновском пруду в Москве, задержаны. Об этом стало известно изданию Baza.

По предварительным данным, убийство мальчика произошло в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. После этого голову ребенка отвезли на пруд, расположенный в восьми километрах от места расправы, чтобы запутать следствие, а тело спрятали на балконе.

По информации Telegram-канала Mash, мать убитого ребенка состоит на учете у психиатра. Утверждается, что она употребляла запрещенные вещества, а также избивала сына. В убийстве ребенка подозревают его отчима.

