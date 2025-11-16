Стало известно о психических проблемах матери найденного в московском пруду мальчика

Mash: Мать найденного в московском пруду мальчика состоит на учете у психиатра

Мать мальчика, останки которого обнаружили в Гольяновском пруду на востоке Москве, состоит на учете у психиатра. О ее психических проблемах сообщил Mash в Telegram-канале.

Утверждается, что мать ребенка употребляла запрещенные вещества, а также избивала несовершеннолетнего. «Также у женщины случались слуховые и зрительные галлюцинации», — пишет Mash.

16 ноября в Гольяновском пруду был найден мусорный пакет с головой ребенка в возрасте от семи до десяти лет.

Позднее появились сведения об убийце найденного в московском пруду ребенка. По данным Mash, мальчика мог убить отчим. Предварительно, мужчина расправился с ребенком, после чего мать отнесла его голову к пруду, чтобы скрыть следы преступления. По информации канала, тело мальчика спрятали в сумку и отнесли на балкон, планируя избавиться от него позднее.