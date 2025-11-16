Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:33, 16 ноября 2025Россия

Стало известно о психических проблемах матери найденного в московском пруду мальчика

Mash: Мать найденного в московском пруду мальчика состоит на учете у психиатра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ulyanov Vladimir / Globallookpress

Мать мальчика, останки которого обнаружили в Гольяновском пруду на востоке Москве, состоит на учете у психиатра. О ее психических проблемах сообщил Mash в Telegram-канале.

Утверждается, что мать ребенка употребляла запрещенные вещества, а также избивала несовершеннолетнего. «Также у женщины случались слуховые и зрительные галлюцинации», — пишет Mash.

16 ноября в Гольяновском пруду был найден мусорный пакет с головой ребенка в возрасте от семи до десяти лет.

Позднее появились сведения об убийце найденного в московском пруду ребенка. По данным Mash, мальчика мог убить отчим. Предварительно, мужчина расправился с ребенком, после чего мать отнесла его голову к пруду, чтобы скрыть следы преступления. По информации канала, тело мальчика спрятали в сумку и отнесли на балкон, планируя избавиться от него позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

    Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

    Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

    Стало известно о бегстве ВСУ из Димитрова

    Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

    В Одессе раздался взрыв

    Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

    Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

    Популярность Зеленского обрушилась

    Зеленский пошел на хитрость ради своего «кошелька»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости