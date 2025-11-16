Силовые структуры
В пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками ребенка

Прокуратура Москвы: В Гольяновском пруду найден пакет с человеческими останками
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Гольяновском пруду, расположенном на востоке Москвы, нашли мусорный пакет с останками человека. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Shot добавляет, что найдена голова ребенка в возрасте около 10 лет. Она находилась в рюкзаке.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других останков в Гольяновском пруду.

