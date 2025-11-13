Юноша влюбился в 17-летнюю девушку гангстера и поплатился жизнью

В Тайване бандиты запытали юношу, который влюбился в девушку одного из них

В Тайване гангстеры двое суток пытали 19-летнего юношу, который влюбился в девушку одного из них и предложил ей встречаться. Об этом сообщает Mothership.

10 ноября шестерых участников банды из Тайбэя обвинили в смерти молодого человека по фамилии Чанг. Он был подписан в социальной сети на страницу 17-летней девушки, которая состояла в отношениях с 26-летним бандитом Ли. Чанг поплатился жизнью за то, что предложил девушке встретиться.

Ли приказал возлюбленной сказать, что она согласна, и заманить Чанга в отель. Там на юношу набросились пятеро бандитов, вооруженные бейсбольными битами, мачете, электрошокерами и другим оружием. Они начали избивать Чанга и наносить ему порезы. Потом, испугавшись, что их услышат, гангстеры перевезли молодого человека в другое место, где издевательства продолжились. Всего преступники пытали свою жертву 51 час. Останки Чанга случайно обнаружили во время расследования дела о наркотиках.

В итоге были арестованы шесть человек, которые спланировали и осуществили расправу, включая Ли. Кроме того, по делу проходят семеро несовершеннолетних, также участвовавших в преступлении.

