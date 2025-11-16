Появились сведения об убийце найденного в московском пруду ребенка

Mash: Найденного в Гольяновском пруду мальчика мог убить его отчим

Мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду на востоке Москве, мог убить отчим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, мужчина расправился с ребенком, после чего мать отнесла его голову к пруду, чтобы скрыть следы преступления. По информации канала, тело мальчика спрятали в сумку и отнесли на балкон, планируя избавиться от него позднее.

Отмечается, что несовершеннолетний жил с матерью и ее сожителем в Балашихе, о его пропаже сообщила бабушка.

16 ноября в Гольяновском пруду был найден мусорный пакет с головой ребенка в возрасте от семи до десяти лет. Сообщалось, что причиной смерти могла стать асфиксия. Об этом свидетельствуют следы и гематомы, найденные на шее мальчика.

Также появилась информация о подозреваемом в убийстве. В ночь на 14 ноября местные жители видели, как мужчина среднего телосложения и ростом около 180 сантиметров бросил в пруд пакет, в котором позже обнаружили рюкзак с головой ребенка.