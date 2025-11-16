Россия
13:59, 16 ноября 2025Россия

Названа предварительная причина смерти найденного в московском пруду ребенка

Ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду, могли задушить
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Предварительной причиной смерти ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, названа асфиксия. Об этом пишет издание Baza.

По информации медиа, на шее мальчика обнаружены следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Преступление было совершено более двух дней назад. Личность погибшего еще не установлена.

В Следственном комитете Москвы рассказали, что в результате предварительного осмотра определен возраст ребенка. Ему было от семи до десяти лет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашивающие свидетелей и изучающие записи камер видеонаблюдения с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Об обнаружении человеческих останков в Гольяновском пруду стало известно утром 16 ноября. На данный момент найдена только голова ребенка, которая находилась в рюкзаке.

    Все новости