16:36, 16 ноября 2025Мир

Премьер Венгрии рассказал о непростых отношениях с Ангелой Меркель

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил, что его отношения с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель были непростыми. Об этом он заявил в подкасте журналиста Матиаса Дофнера MD meets.

Орбан назвал Меркель человеком широких взглядов и интеллектуалкой, «которая никогда не злоупотребляла властью». Он подчеркнул, что очень уважал бывшего канцлера Германии и, несмотря на разногласия, ему нравилось с ней работать.

В то же время Орбан отметил, что Меркель — непростой человек, и позволяла себе повышать на него голос. «Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, она делала это даже чаще, чем моя жена», — рассказал политик.

Ранее Виктор Орбан допустил, что конфликт между Россией и Украиной в ближайшее время завершится. По его словам, в этом заинтересован российский лидер Владимир Путин. Однако, Орбан уверен, чтобы достичь мира, Запад должен согласовать единую позицию.

