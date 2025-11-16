Орбан заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Конфликт между Россией и Украиной в ближайшее время завершится. В этом заинтересован российский лидер Владимир Путин, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такой точкой зрения он поделился в беседе с гендиректором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на YouTube.

По его словам, чтобы достичь мира, Запад должен согласовать единую позицию. Пока что, отметил Орбан, завершения конфликта пытается добиться только президент США Дональд Трамп, в то время как лидеры стран — членов Евросоюза пытаются подтолкнуть Украину к его продолжению.

Венгерский премьер-министр также отметил, что война имеет свою цену, которая выражается в жизнях людей и экономических потерях, так что Россия стремится завершить конфликт как можно скорее, но при этом достичь своих целей. При этом Орбан убежден, что вся территория Донбасса в итоге перейдет под контроль Москвы.

Ранее Орбан заявил, что сейчас Украину можно склонить к миру, так как республика потеряла свой суверенитет.