Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Орбан: Украина потеряла суверенитет, в связи с чем ее можно склонить к миру

Украина потеряла свой суверенитет, в связи с чем ее можно склонить к миру. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам Орбана, во время одного из разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предупреждал своего собеседника, что время не на стороне Украины, однако Зеленский не прислушался к этим доводам. Венгерский премьер подчеркнул, что Россию и Украину следует убедить заключить мирное соглашение.

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — отметил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».