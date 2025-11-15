Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:58, 15 ноября 2025Мир

Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Орбан: Украина потеряла суверенитет, в связи с чем ее можно склонить к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина потеряла свой суверенитет, в связи с чем ее можно склонить к миру. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам Орбана, во время одного из разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он предупреждал своего собеседника, что время не на стороне Украины, однако Зеленский не прислушался к этим доводам. Венгерский премьер подчеркнул, что Россию и Украину следует убедить заключить мирное соглашение.

«В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», — отметил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Была дружественная обстановка». Депутаты Европарламента посетили Россию. Что они говорят о поездке?

    В российском городе в подростка выстрелили из ракетницы

    Постпред США в НАТО назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Заработок 18-летней российской теннисистки превысил всю ее карьеру

    В Париже грабители протаранили витрину бутика Chanel

    В США заявили об осознании Трампом одного факта о России

    Модную блогершу обругали в сети за поход в клуб с заразной болезнью

    Автобус с пассажирами врезался в опору моста в российском городе

    В Запорожье из-за атак ВСУ без электричества остались десятки тысяч человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости