Венгрия отказалась поддерживать Украину

Премьер Венгрии Орбан отказался поддерживать Украину после скандала с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. О своем решении Орбан объявил на своей странице в соцсети Х.

«Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину», — написал глава государства, добавив, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

«Золотая иллюзия Украины рушится», — подчеркнул он.

Ранее Орбан на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Украине следует надеяться на чудо ради победы в конфликте с Россией.

