Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

Врач Ткачева: Сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 10-15 лет

Сахарный диабет затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень, предупредила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. О том, на сколько лет сокращает жизнь это опасное заболевание, она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач рассказала россиянам, что сахарный диабет потенциально сокращает продолжительность жизни примерно на 10-15 лет, поскольку вызывает преждевременный износ всех органов. Она объяснила, что хронически повышенный уровень сахара в крови и инсулинорезистентность запускают целый комплекс патологических процессов в организме — от окислительного стресса и укорочения теломер до воспаления низкой интенсивности и эпигенетических нарушений.

«Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — уточнила специалист. В качестве примера она привела международные исследования, показавшие, что у диабетиков когнитивный спад происходит на 68 процентов быстрее, чем у людей без него. Кроме того, из-за этого заболевания в 4-8 раз увеличивается риск ранней сердечной недостаточности.

Ранее ученые из Keck School of Medicine при Университете Южной Калифорнии, США, определили ключевую причину преддиабета у молодых людей. Они обнаружили, что фактором риска является частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых завтраков.