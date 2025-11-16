Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:12, 16 ноября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

Врач Ткачева: Сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 10-15 лет
Наталья Обрядина1

Фото: jcomp / Freepik

Сахарный диабет затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень, предупредила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. О том, на сколько лет сокращает жизнь это опасное заболевание, она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач рассказала россиянам, что сахарный диабет потенциально сокращает продолжительность жизни примерно на 10-15 лет, поскольку вызывает преждевременный износ всех органов. Она объяснила, что хронически повышенный уровень сахара в крови и инсулинорезистентность запускают целый комплекс патологических процессов в организме — от окислительного стресса и укорочения теломер до воспаления низкой интенсивности и эпигенетических нарушений.

Материалы по теме:
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022

«Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — уточнила специалист. В качестве примера она привела международные исследования, показавшие, что у диабетиков когнитивный спад происходит на 68 процентов быстрее, чем у людей без него. Кроме того, из-за этого заболевания в 4-8 раз увеличивается риск ранней сердечной недостаточности.

Ранее ученые из Keck School of Medicine при Университете Южной Калифорнии, США, определили ключевую причину преддиабета у молодых людей. Они обнаружили, что фактором риска является частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых завтраков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский авианосец зашел в Карибское море

    В Подмосковье из-за первого гололеда произошло массовое ДТП

    Популярная певица прикрыла голую грудь пером на фото

    В письмах Эпштейна нашли рассуждения о теориях заговора

    Застигнутый за просмотром эротики американский конгрессмен возложил вину на Маска

    Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

    В неопубликованных файлах Эпштейна найдены новые имена знаменитостей

    Стало известно о поведении в колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

    Названы способы подготовить питомцев к зиме

    Нурмагомедов прокомментировал завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости