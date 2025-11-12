Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:30, 12 ноября 2025Наука и техника

Определен фактор риска развития преддиабета у молодых людей

N&M: Частое употребление фастфуда и сладких напитков повышает риск преддиабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marco Torelli Fotografia / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Keck School of Medicine при Университете Южной Калифорнии обнаружили, что частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых завтраков — повышает риск развития преддиабета у молодых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism (N&M).

Исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за 85 участниками в возрасте 17–22 лет, фиксируя их рацион и показатели метаболизма. Выяснилось, что увеличение доли ультрапереработанных продуктов всего на 10 процентов в рационе повышало вероятность преддиабета на 64 процента, а риск нарушений регуляции сахара в крови — на 56 процентов. У таких участников также чаще отмечалась инсулинорезистентность — состояние, при котором организм хуже использует инсулин, что повышает вероятность перехода преддиабета в диабет второго типа.

Авторы подчеркивают, что ранняя взрослость — критический этап формирования пищевых привычек. Замена фастфуда и сладких напитков на цельные продукты вроде овощей, фруктов и цельнозерновых злаков способна существенно снизить риск возникновения метаболических нарушений и предотвратить развитие диабета в будущем.

Ранее ученые создали препарат, который блокирует хроническое воспаление и ускоряет заживление ран при диабете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

    Аш-Шараа пообещал преследовать Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости