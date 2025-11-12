Определен фактор риска развития преддиабета у молодых людей

N&M: Частое употребление фастфуда и сладких напитков повышает риск преддиабета

Ученые из Keck School of Medicine при Университете Южной Калифорнии обнаружили, что частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, сладких напитков, снеков и готовых завтраков — повышает риск развития преддиабета у молодых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism (N&M).

Исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за 85 участниками в возрасте 17–22 лет, фиксируя их рацион и показатели метаболизма. Выяснилось, что увеличение доли ультрапереработанных продуктов всего на 10 процентов в рационе повышало вероятность преддиабета на 64 процента, а риск нарушений регуляции сахара в крови — на 56 процентов. У таких участников также чаще отмечалась инсулинорезистентность — состояние, при котором организм хуже использует инсулин, что повышает вероятность перехода преддиабета в диабет второго типа.

Авторы подчеркивают, что ранняя взрослость — критический этап формирования пищевых привычек. Замена фастфуда и сладких напитков на цельные продукты вроде овощей, фруктов и цельнозерновых злаков способна существенно снизить риск возникновения метаболических нарушений и предотвратить развитие диабета в будущем.

