Обнаружен способ «отключить» воспаление при диабете

CCB: Новый препарат RAGE406R ускоряет заживление ран при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

Американские исследователи из Университета Олбани и Нью-Йоркского университета разработали экспериментальный препарат RAGE406R, который блокирует хроническое воспаление и ускоряет заживление ран при диабете. Работа опубликована в журнале Cell Chemical Biology (CCB).

Препарат воздействует на ключевой механизм диабетических осложнений — взаимодействие рецептора конечных продуктов гликирования (RAGE) с белком DIAPH1, запускающим цепочку воспалительных реакций. RAGE406R препятствует этому контакту, фактически «обрывая» сигнал воспаления.

В лабораторных тестах молекула снижала активность воспалительных генов у человеческих макрофагов и уменьшала выработку цитокинов (CCL2, TNF, IL6). На животных моделях диабета местное применение RAGE406R ускоряло заживление ран, уменьшало отек и улучшало восстановление тканей.

Ученые отмечают, что это первое средство, которое действует не на уровень сахара, а на первопричину воспаления при диабете. Если эффективность соединения подтвердится в клинических испытаниях, оно может стать основой нового поколения препаратов, способных предотвращать осложнения и омолаживать заживление тканей у диабетиков.

Ранее ученые признали нарушение циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма — значимым фактором риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

