Стал известен скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета

Circulation: Нарушение циркадных часов является фактором риска болезней сердца

Американская ассоциация сердца выпустила новое научное заявление, в котором назвала нарушение циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма — важным фактором риска ожирения, диабета и болезней сердца. Работа опубликована в журнале Circulation.

По словам авторов, циркадные ритмы регулируют сон, обмен веществ, выработку гормонов и температуру тела. Когда человек живет не по естественному циклу «день–ночь» — поздно ложится, работает по ночам или ест в неподходящее время — эти процессы сбиваются. Со временем это может привести к нарушению работы сердца, скачкам давления и повышению уровня сахара в крови.

Ученые отмечают, что восстановить нормальный ритм можно без лекарств. Для этого важно ложиться и вставать в одно и то же время, получать больше солнечного света утром, избегать яркого освещения ночью и ужинать пораньше.

