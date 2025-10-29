Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:45, 29 октября 2025Наука и техника

Стал известен скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета

Circulation: Нарушение циркадных часов является фактором риска болезней сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Американская ассоциация сердца выпустила новое научное заявление, в котором назвала нарушение циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма — важным фактором риска ожирения, диабета и болезней сердца. Работа опубликована в журнале Circulation.

По словам авторов, циркадные ритмы регулируют сон, обмен веществ, выработку гормонов и температуру тела. Когда человек живет не по естественному циклу «день–ночь» — поздно ложится, работает по ночам или ест в неподходящее время — эти процессы сбиваются. Со временем это может привести к нарушению работы сердца, скачкам давления и повышению уровня сахара в крови.

Ученые отмечают, что восстановить нормальный ритм можно без лекарств. Для этого важно ложиться и вставать в одно и то же время, получать больше солнечного света утром, избегать яркого освещения ночью и ужинать пораньше.

Ранее ученые выяснили, что по снимкам сетчатки можно определить биологический возраст и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости