12:53, 27 октября 2025

Открыт простой способ определить риск сердечных болезней

Sci Adv: По фото сетчатки можно определить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Исследователи из Университета Макмастера (Канада) обнаружили, что по снимкам сетчатки можно определить биологический возраст человека и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Работа, опубликованная в журнале Science Advances (Sci Adv), показывает, что структура мельчайших сосудов глаза отражает состояние сосудистой системы всего организма и может стать неинвазивным способом ранней диагностики.

Ученые проанализировали более 74 тысяч фото сетчатки, генетические данные и биомаркеры крови из международных баз данных, включая UK Biobank и Canadian Longitudinal Study on Aging. Оказалось, что люди с менее разветвленной сосудистой сетью в глазу чаще страдали воспалениями, имели признаки ускоренного старения и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы также выявили два белка, которые участвуют в воспалительных процессах и сосудистом старении: MMP12 и IgG–Fc receptor IIb. По словам профессора Мари Пижер, ведущего автора исследования, эти молекулы могут стать основой для создания новых препаратов, способных замедлять старение сосудов и снижать риск болезней сердца.

Ранее ученые создали глазные капли, способные доставлять защитные вещества прямо в сетчатку, — вместо болезненных инъекций.

