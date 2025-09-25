Созданы инновационные глазные капли для восстановления сетчатки

RMIT: Разработаны полезные для лечения и профилактики ВМД и ретинопатии капли

Ученые из Университета RMIT (Австралия) разработали новые глазные капли, которые способны доставлять защитные вещества прямо в сетчатку — область глаза, куда до сих пор лекарства попадали только через болезненные инъекции. Об этом сообщается на сайте университета.

Формула на основе лютеина, антиоксиданта из плодов гак, в экспериментах на клетках и животных успешно достигала задних отделов глаза и защищала сетчатку от повреждений. Особенно перспективны такие капли для профилактики и лечения возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из главных причин слепоты у пожилых, а также других тяжелых заболеваний сетчатки, включая диабетическую ретинопатию.

Сейчас пациенты с такими диагнозами вынуждены регулярно делать внутриглазные уколы, что вызывает страх, боль и риск осложнений. Новая технология может позволить использовать капли дома, снижая нагрузку на пациентов и врачей и делая лечение более доступным.

Исследователи отмечают, что работа пока на ранней стадии: испытания проведены на клетках и животных, но они уже планируют совместные проекты с клиниками для перехода к испытаниям на людях.

Ранее стало известно, что у людей с псориазом риск развития возрастной макулярной дегенерации на десятки процентов выше, чем у пациентов с другими кожными заболеваниями или депрессией.