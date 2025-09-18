Стал известен фактор риска развития тяжелого глазного заболевания

EADV: Псориаз повышает риск развития возрастной макулярной дегенерации

Новое исследование, представленное на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) 2025 года, показало: люди с псориазом имеют значительно более высокий риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из ведущих причин потери зрения.

Анализ почти 23 тысяч пациентов старше 55 лет в США выявил, что у людей с псориазом вероятность появления ВМД была на 56 процентов выше, чем у пациентов с депрессией, и на 21 процент выше, чем у пациентов с другими кожными заболеваниями. Особенно выраженная связь наблюдалась с «сухой» формой ВМД, которая приводит к постепенной необратимой утрате зрения.

У пациентов, получавших биологические препараты, риск развития ВМД был на 27 процентов ниже по сравнению с теми, кто лечился только кортикостероидами. Авторы предполагают, что дело может быть в общих механизмах нарушения липидного обмена, характерных как для псориаза, так и для макулярной дегенерации.

Ученые подчеркивают: пока рано менять стандарты наблюдения за пациентами, но людям с псориазом стоит внимательнее относиться к своему зрению и регулярно проверять состояние глаз у офтальмолога.

