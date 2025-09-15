Наука и техника
13:37, 15 сентября 2025Наука и техника

Созданы инновационные капли для восстановления зрения

ESCRS: Капли на основе пилокарпина и диклофенака позволяют обходиться без очков
Екатерина Графская
Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Ученые представили глазные капли, которые помогают людям старше 50 лет обходиться без очков для чтения. Результаты ретроспективного исследования 766 пациентов были представлены на 43-м Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

По данным работы, уже через час после закапывания пациенты могли прочитать на тестовой таблице на 2-3 строки больше, чем раньше. Эффект сохранялся до двух лет, а у некоторых — более 400 дней. Наиболее выраженное улучшение отмечалось у тех, кто использовал капли с более высокой концентрацией активного вещества.

Препарат основан на комбинации пилокарпина, который сужает зрачок и помогает фокусироваться на близких объектах, и противовоспалительного средства диклофенака, уменьшающего дискомфорт. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было: чаще всего пациенты жаловались на кратковременное ухудшение зрения в темноте или легкое раздражение глаз.

Авторы исследования считают, что такие капли могут стать безопасной и удобной альтернативой очкам и хирургическим методам коррекции возрастной дальнозоркости, хотя полностью отказаться от очков они позволяют не всем.

Ранее ученые показали, что питание напрямую влияет на здоровье глаз. Оказалось, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот снижает риск близорукости у детей.

    Все новости