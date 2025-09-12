Обнаружено эффективное средство защиты от близорукости

BMJ: Регулярное потребление омега-3 снижает риск развития близорукости у детей

Регулярное потребление омега-3 жирных кислот может снизить риск развития близорукости у детей. К такому выводу пришли ученые, проведя масштабное исследование в рамках Hong Kong Children Eye Study, опубликованное в British Journal of Ophthalmology.

В работе приняли участие более тысячи китайских детей в возрасте от 6 до 8 лет. С помощью анкет о питании исследователи выяснили, сколько омега-3 и насыщенных жиров дети получают с едой, а затем сопоставили эти данные с результатами измерений длины глазного яблока и остроты зрения.

Оказалось, что у детей, получавших меньше всего омега-3 жирных кислот, глазное яблоко было длиннее, а показатели близорукости — выраженнее. Напротив, высокий уровень потребления омега-3 оказывал защитное действие. В то же время избыток насыщенных жиров, напротив, повышал риск миопии.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования указывают на важную роль рациона в формировании зрения у детей. Включение в питание продуктов, богатых омега-3 — таких, как рыба, льняное семя или орехи, — может стать простым и эффективным способом снизить вероятность развития близорукости.

Ранее ученые доказали, что рацион, обогащенный омега-3 жирными кислотами, может облегчать хронические боли.