13:16, 16 ноября 2025Силовые структуры

Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

Российский пилот назвал главную ошибку человека, вербовавшего его на угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом он рассказал в интервью «Вести недели».

На опубликованных кадрах летчик говорит, что получил сообщение от мужчины, представившегося журналистом Bellingcat (организация признана СМИ-иноагентом в РФ и внесена в список нежелательных организаций). Он представил фото пресс-карты. Во время разговора пилот услышал у собеседника характерное произношение буквы «Г», которое выдало его украинское происхождение.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о предотвращении провокации, разработанной украинской разведкой с помощью Великобритании. Иностранные спецслужбы пытались завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 еще осенью 2024 года.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

