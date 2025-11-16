Котре: Энергосотрудничество России и ФРГ может возобновиться в течение 10 лет

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет. Об этом пишет РИА Новости.

Котре вспомнил те времена, когда ФРГ были доступны поставки российских недорогих энергоносителей, которые были стабильными и надежными. По его словам, в нынешних условиях без российских энергоресурсов страна переживает деиндустриализацию. Он понадеялся, что с наступлением нового миропорядка ситуация в энергетике Германии изменится.

Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла выступил в защиту президента РФ Владимира Путина и заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России. Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры с Москвой, отстаивая интересы Германии.