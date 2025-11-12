Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 12 ноября 2025Мир

Лидер немецкой партии выступил в защиту Путина

Лидер АдГ Хрупалла заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил в защиту президента РФ Владимира Путина и заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России. Об этом сообщает ZDF.

«Он мне ничего не сделал. Я не вижу никакой угрозы для Германии со стороны России. Путин даже не угрожал атаковать Германию ядерной бомбой», — сказал лидер немецкой партии.

Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры с Россией, отстаивая интересы Германии.

Кроме того, по мнению политика, угрозу для Германии представляет Польша. В качестве примера Хрупалла привел двойные стандарты в отношении газопровода «Северный поток», когда Польша «отказалась выдать Германии террориста».

Ранее польский заместитель министра обороны Павел Залевский заявил, что Польша призывает Германию показать, насколько решительно она будет защищать международный порядок от России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Подозрительную купюру заметили в Красногорске задолго до ЧП с ребенком

    В США стали отменять распродажи «черной пятницы» из-за пошлин Трампа

    Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

    На Западе рассказали о проблеме Зеленского из-за успехов России

    На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости