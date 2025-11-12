Лидер АдГ Хрупалла заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России

Лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил в защиту президента РФ Владимира Путина и заявил, что не видит никакой угрозы для ФРГ со стороны России. Об этом сообщает ZDF.

«Он мне ничего не сделал. Я не вижу никакой угрозы для Германии со стороны России. Путин даже не угрожал атаковать Германию ядерной бомбой», — сказал лидер немецкой партии.

Он также подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать переговоры с Россией, отстаивая интересы Германии.

Кроме того, по мнению политика, угрозу для Германии представляет Польша. В качестве примера Хрупалла привел двойные стандарты в отношении газопровода «Северный поток», когда Польша «отказалась выдать Германии террориста».

Ранее польский заместитель министра обороны Павел Залевский заявил, что Польша призывает Германию показать, насколько решительно она будет защищать международный порядок от России.