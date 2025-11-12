Мир
В Польше предприняли попытку настроить Германию против России

Politico: В Польше призвали Германию защищать международный порядок от России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Polish presidency of the Council of the EU 2025 / Wikimedia

В Польше призвали Германию показать решительность и защищать международный порядок от России. О попытке Варшавы настроить Берлин против Москвы сообщает Politico.

«Мы также помним пророссийскую позицию канцлера Ангелы Меркель. Мы призываем Германию показать, насколько решительно она будет защищать международный порядок от России. Необходима постоянная проверка. Мы ничего не забываем», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Кроме того, бывший посол Польши в Израиле и США Марек Магеровски отметил, что его больше беспокоят торговые связи между Германией и Россией, которые по-прежнему довольно активны, а также растущее давление в Берлине с целью вернуться к привычному режиму сотрудничества с Москвой после завершения конфликта на Украине.

Собеседники издания также высказались о перевооружении Германии. По словам Магеровски, Польша стала ярким примером для союзников по НАТО в плане военных расходов и больше не может требовать этого от всех членов альянса, кроме Германии.

Залевский добавил, что наращивание военной мощи Германии происходит на фоне сигналов Вашингтона о сокращении своего присутствия в Европе.

Ранее стало известно, что почти все иностранцы, лишенные политического убежища в Польше за несколько лет, оказались гражданами России. При этом ужесточение миграционной политики поддерживают как правящие, так и оппозиционные силы Польши.

