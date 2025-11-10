Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 10 ноября 2025Мир

Польша ущемила россиян

Rzeczpospolita: В Польше россиян лишают политического убежища
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Grand Warszawski / Shutterstock / Fotodom

Почти все иностранцы, лишенные политического убежища в Польше за несколько лет, оказались гражданами России. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90 процентов были россиянами», — сказано в сообщении.

При этом, как сообщает газета, ужесточение миграционной политики поддерживают как правящие, так и оппозиционные силы Польши.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал польских граждан не совершать поездки в Россию и Белоруссию. «Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет — то едет на собственный риск», — сказал министр.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости